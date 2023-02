Casoli, anziana uccisa in casa: sospetti sul figlio. Il sindaco: «Aveva avuto una borsa lavoro»

EMBED





Una donna di 88 anni, Cesina Bambina Damiani, disabile, è stata strangolata ieri nella sua abitazione di Casoli, in provincia di Chieti: sospettato del delitto è il figlio Francesco Rotunno, 64 anni, trovato dai carabinieri poco lontano dalla casa, sul bordo di una strada, con i polsi tagliati, forse a seguito di un tentativo di suicidio. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Lanciano. A trovare il cadavere della donna è stata la badante, con a fianco un biglietto di scuse, non firmato, che potrebbe essere stato scritto dal figlio.La procura di Lanciano aprirà un fascicolo per omicidio volontario aggravato. Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini: «Il Comune aveva interagito con Rotunno, aveva avuto una borsa lavoro, ma poi non aveva chiesto più nulla»(video di Andrea Colacioppo)