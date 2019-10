​Da New York a Sydney in 20 ore: cibo piccante durante il volo più lungo del mondo

Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 01:57

La compagnia aerea australiana Qantas ha effettuato il primo volo commerciale più lungo del mondo, venerdì 18 ottobre, per testare la resistenza sia dei passeggeri sia dell'equipaggio nel sopportare un viaggio così impegnativo.Per la prima volta, un aereo ha coperto la rotta di 15.994 chilometri (in realtà 16.200) tra gli Stati Uniti e l'Australia senza alcuno scalo. I passeggeri (Prima Classe e Business, niente Turistica in queste maratone aeree) hanno trascorso poco meno di 20 ore a bordo del Boeing 787 Dreamliner di recente produzione, che viaggia in questo test con solo 50 persone a bordo, incluso l'equipaggio, per risparmiare peso.L'obiettivo di questo test è condurre un'indagine scientifica sullo stato di salute degli occupanti, ridurre al minimo il ritardo e identificare i periodi ottimali di riposo e di lavoro dell'equipaggio.Gli specialisti hanno pensato a vari accorgimenti per distrarre i passeggeri: le luci della cabina che devono rimanere intense per le prime sei ore e la possibilità per i passeggeri di portare i loro dispositivi da polso per controllare il sonno e i loro movimenti. Inoltre, agli stessi è stato servito un pasto speziato, programmato per rinvigorire il corpo e tenerli svegli per tutto il tempo necessario. Poi, quando il sole tramonta a destinazione, anche le luci della cabina si spengono e il menu sarà composto da piatti ricchi di carboidrati per facilitare il sonno.Il volo, che è stato chiamato Kookaburra, è partito dall'aeroporto John F. Kennedy di New York alle 21:00 ora locale per atterrare a Sydney dopo circa 20 ore. Mai prima d'ora una compagnia aerea commerciale aveva intrapreso un volo così lungo senza scalo. Tra New York e Sydney ci sono 15 fusi orari di differenza.L'esperimento fa parte del progetto Sunrise, che sarà operativo dopo il 2022. Le rotte pianificate collegheranno sia la capitale australiana che Melbourne e Brisbane con New York e Londra. Qantas ha annunciato altri due voli di prova, che avranno luogo a novembre e dicembre.