Vino, 13 etichette italiane alla fiera Winesa in Brasile

Tredici produttori di vino italiani parteciperanno alla quarta edizione di Wine South America (Winesa), una delle principali fiere del settore vitivinicolo in America Latina, dal 12 al 14 settembre a Bento Gonçalves, in Brasile. Questa partecipazione fa parte di un piano più ampio per incrementare la presenza italiana nel mercato brasiliano e migliorare l'immagine del 'Made in Italy'. Il Brasile è il quarto mercato più importante per il vino italiano nelle Americhe, e nel 2022 ha importato 10,2 milioni di litri d'italiani, con un valore di quasi 37 milioni di dollari, rappresentando l'8% del totale delle importazioni.

Secondo il direttore della sede brasiliana dell'Ice, Ferdinando Fiore, il Brasile è il quarto mercato per gli italiani nelle Americhe, dopo Stati Uniti, Canada e Messico. Nel 2022, il gigante sudamericano ha acquisito 10,2 milioni di litri, su un totale di quasi 1,8 miliardi di litri esportati. Per i brasiliani, l'Italia è il quarto fornitore, con una quota del 7%, dietro a Cile, Argentina e Portogallo. «In termini di valori, sono quasi 37 milioni di dollari acquistati dai brasiliani, ovvero circa l'8% del totale importato», ha sottolineato Fiore