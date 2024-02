Siviglia, Plaza de España a pagamento: biglietto d'ingresso per i turisti

Lunedì 26 Febbraio 2024, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 13:17

Meta simbolo dell'Andalusia, luogo romantico e scenografia imperdibile per chi viaggia a Siviglia. Plaza de España è pronta però a rivoluzionarsi. Presto potremmo dire addio alla lunga passeggiata perimetrale, osservando i mosaici delle varie città spagnole o ascoltando la musica suonata dagli artisti locali, che da sempre affascina i turisti di tutto il mondo. Il Comune di Siviglia ha iinfatti proposto un piano per migliorare la gestione, la manutenzione e la conservazione di questa storica piazza, introducendo un biglietto d'ingresso per i visitatori. L'idea è quella di creare un percorso turistico-culturale all'interno di Plaza de España per generare entrate che verranno divise tra il Comune e lo Stato, mantenendo comunque l'accesso libero per i residenti di Siviglia e per i cittadini che utilizzano gli uffici e i servizi amministrativi situati nella piazza. Questa misura si propone di valorizzare e preservare meglio uno dei monumenti più rappresentativi della città, garantendo al contempo stesso l'accessibilità e la fruibilità dei suoi cittadini.

Siviglia pensa al biglietto di ingresso per "Plaza de España"

Questo è quanto emerge dall'accordo anticipato dal giornalee confermato da fonti municipali ai media. Il Comune propone di creare un percorso turistico-culturale all'interno di Plaza de España con un "biglietto a tariffa non dissuasiva basato su uno studio comparativo" che, secondo loro, "riceverebbe un'ottima accoglienza e avrebbe una notevole capacità di generare entrate". Tali entrate, secondo quanto riportato sempre ABC, sarebbero divise tra lo Stato e il Comune in una proporzione del 25% e del 75%, rispettivamente.