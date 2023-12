Perù leader del Sudamerica per eccellenza culturale e gastronomica: fioccano premi importanti

Lunedì 11 Dicembre 2023, 11:25

Il Perù, celebre per la sua ricchezza culturale e gastronomica, si è affermato come leader mondiale in entrambi i segmenti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2023. Questi premi, considerati gli "Oscar del turismo," sono il frutto dell'impegno collettivo dei peruviani nel promuovere la diversità unica del paese. Il Perù ha ricevuto, infatti, l'onore di essere nominato per la 5° volta consecutiva come la principale destinazione culturale del mondo. Questo riconoscimento ha visto il Perù superare concorrenti di spicco come la Cambogia, Cuba e la Spagna. Non solo è un faro culturale, ma è anche una mecca gastronomica, vincendo addirittura per l’11° volta il premio come migliore destinazione gastronomica. Il paese ha superato 15 concorrenti di rilievo, tra cui Argentina, Colombia, Italia e Giappone Materiale video fornito da Ufficio Stampa



Leggi anche: -- QUANDO VISITARE IL PERÙ? IL PERIODO MIGLIORE DELL'ANNO