Latam presenta l'aereo A321neo, più spazio per i bagagli a mano

Martedì 3 Ottobre 2023, 15:27

LATAM Airlines Group ha ricevuto il suo primo aeromobile A321neo, il più grande della famiglia di aeromobili a corridoio singolo A320, con una capacità fino a 224 passeggeri. Questo è il primo in Sudamerica ad essere dotato delle nuove cappelliere Airspace XL, che offrono maggior spazio di stivaggio (oltre il 40% in più) e consentono di trasportare il 60% in più di bagagli a mano. Attualmente, il gruppo LATAM è il maggior operatore di Airbus in America Latina con 245 aeromobili. Entro la fine del decennio la previsione è quella di disporre di oltre 110 aeromobili dei modelli A320neo, A321neo e A321XLR per potenziare ulteriormente la propria rete e crescita. La flotta complessiva del gruppo è composta da 321 aeromobili, di cui 58 Boeing e 245 Airbus. Inoltre, LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia e LATAM Cargo Brasile hanno una flotta congiunta di 18 aerei cargo, che si espanderà gradualmente a 19 entro il 2024. La strategia di rinnovamento e modernizzazione della flotta è parte dell'impegno di LATAM per la sostenibilità e per diventare "carbon free" entro il 2050.