Islanda, perché la spiaggia nera può essere pericolosa

Domenica 24 Luglio 2022, 12:02

La spiaggia di sabbia nera più famosa d’Islanda attira i visitatori da ogni dove, ma una combinazione di geologia e forza dell’oceano la rende un’attrazione mortale. La sabbia nera e le onde ruggenti della spiaggia di Reynisfjara sono tra le principali attrazioni lungo la pittoresca costa meridionale dell’Islanda. Diversi turisti però hanno perso la vita a causa delle sneaker waves che li hanno trascinati in mare. Ora le autorità locali stanno lavorando a un piano per rendere più sicura l’area. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

