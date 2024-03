Inaugurata l’experience ‘The World of Shōgun’ che porta il pubblico nel Giappone del Medioevo

Domenica 3 Marzo 2024, 17:22

È stata presentata in anteprima, nella serata di giovedì 29 febbraio, ‘The World of Shōgun’, l’esperienza multisensoriale dedicata al mondo degli Shōgun e realizzata con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, per celebrare la cultura e i protagonisti di un’epoca ricca di fascino e tradizioni iconiche. ‘The World of Shōgun’ è un omaggio all’attesissima serie originale FX ‘Shōgun’ in esclusiva su Disney+, lo scorso 27 febbraio, con i primi due episodi. L’allestimento permette al pubblico di immergersi nelle atmosfere di un villaggio del Giappone medievale scoprendone la storia e le arti con scenografie tridimensionali. È aperta al pubblico nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo, a Milano presso lo spazio espositivo della Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi, 89/A). Foto di Virginia Bettoja / Immagini da Ufficio Stampa



