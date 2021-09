Basilicata, i laghi "dell'infinito": dove poter ammirare il suggestivo panorama

Mercoledì 15 Settembre 2021, 16:46

In Basilicata nella provincia di Potenza, si trovano i laghi 'dell'infinito': due specchi d'acqua uno più grande e uno più piccolo che si aprono sulla falda sud del Monte Vulture. Sono noti con il nome di Laghi di Monticchio, dal paese che sorge lì vicino e la loro formazione è antica. Sorgono nelle bocche crateriche dell'antico vulcano Vulture, oggi estinto. Sebbene i due invasi siano comunicanti tra loro sembrano essere divisi da un delicato lembo di terra. Inoltre il colore delle loro acque nonostante tenda in entrambi al verde, ha sfumature diverse. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

