E' il percorso autostradale più bello del mondo: dove si trova l'incredibile strada europea

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:36

La Norvegia è tra le mete più ambite per chi ama le temperature non eccessive, i paesaggi mozzafiato e il contatto con la natura: perfetta destinazione da girare in moto, in questo caso tappa immancabile è la Atlantic Road. Nel 2006 il Guardian ha decretato questo tratto di strada che collega Molde a Kristiansud il percorso più bello al mondo e di motivi, in effetti, ce ne sono parecchi... Scopriamo insieme tutti i record di questa mirabile opera viaria (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

