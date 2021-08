Sicilia, un luogo nascosto vicino Palermo: le selvagge cascate di San Nicola

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:15

In zona Bolognetta a circa 30 minuti di auto da Palermo, si nascondono le cascate di San Nicola: mai sentito parlare di questo posto selvaggio e incontaminato? Non ci stupiamo, a dire il vero: questa attrazione ha ben poco di turistico e il percorso per arrivarci è impegnativo, tuttavia vale la pena visto lo spettacolo che si aprirà ai vostri occhi una volta raggiunta la meta. Ecco perché (Foto: Shutterstock - Music: "Memories" from Bensound.com)

