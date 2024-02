Amsterdam, un bar dove non si usano smartphone: ecco "The Offline Club"

Giovedì 29 Febbraio 2024, 08:54

Probabilmente vi sarà capitato sulla vostra timeline di Instagram, forse perché l'algoritmo ha capito che state passando un po' troppo tempo sullo smartphone e avreste bisogno di un break. Il Café Brecht ad Amsterdam fa dunque al caso vostro. Questo bar si trasforma infatti in un rifugio per chi cerca di sfuggire alla tirannia degli smartphone e alla frenesia della vita digitale ospitando "The Offline Club". Questo spazio unico è dedicato a chi riconosce di dedicare troppo tempo al proprio dispositivo mobile e aspira a riscoprire il piacere delle esperienze offline, privilegiando le interazioni autentiche e la vita reale rispetto al mondo virtuale.

Il Café Brecht, raccontano gli ideatori attraverso il proprio profilo, «si propone come un'isola di tranquillità in un mare di connessioni costanti, invitando i visitatori a mettere in pausa i loro dispositivi mobili. Qui, l'attenzione si sposta dalle notifiche incessanti alla calma di un ambiente accogliente e stimolante, dove si può godere di un momento di pace personale o condividere esperienze con altri che condividono lo stesso desiderio di disconnessione».

L'ambiente intimo e rilassato del Café Brecht è l'ideale dunque per riscoprire il piacere della lettura, dell'arte, della scrittura o di qualsiasi altra attività che nutre lo spirito e la mente, lontano dalle distrazioni e dalle pressioni dei social media e della comunicazione digitale. È anche un luogo dove le conversazioni nascono spontaneamente, dove nuove amicizie prendono forma attorno a tavoli di gioco o durante la condivisione di idee e progetti.

«Partecipare agli incontri di "The Offline Club" al Café Brecht significa concedersi l'opportunità di rallentare, di rifocalizzare le proprie energie» e di riaccendere la scintilla della creatività spesso sopita dalla costante esposizione agli stimoli digitali. «È un invito a riconnettersi con sé stessi e con gli altri in modo più significativo, a ricaricarsi e a ritrovare l'equilibrio in un ambiente accogliente che celebra la bellezza dell'essere presenti nel momento».