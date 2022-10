C'è un luogo in America che si avvicina all'idea di Paradiso ed è perfetto da visitare a ottobre

Sabato 1 Ottobre 2022, 07:44

Le Bahamas sono da sempre una delle mete più gettonate dai turisti che amano il caldo e il mare cristallino. I posti in cui volano, però, le persone sono quelli più turistici per certi aspetti vale a dire con resort a cinque stelle e villaggi all inclusive. Esiste, invece, una parte quasi inesplorata che prendere il nome di Exuma. Piccoli hotel, bed and breakfast o appartamenti gestiti da locali, qualche maialino che nuota in mare e un paradiso terrestre.

