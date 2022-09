Velletri protagonista delle programmazioni artistiche: 9 spettacoli d’eccellenza al Teatro Artemisio

Venerdì 30 Settembre 2022, 14:56

Il Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri, in occasione dei 130 anni della sua fondazione, torna al centro centro della stagione teatrale 2022/2023 con 9 appuntamenti imperdibili che lo vedranno come il centro d’eccellenza delle programmazioni artistiche teatrali italiane. Sul palco saliranno Daniel Pennac, Giovanni Scifoni, Simone Cristicchi, Veronica Pivetti, Giampiero Ingrassia, Stefano Reali e molti altri, per una serie di nuove proposte in scena nel teatro tanto amato da Gian Maria Volonté ed Eduardo de Filippo. Andiamo a scoprire il programma completo della prossima stagione teatrale che aprirà il 22 ottobre 2022. Photo Credits: Benedetta Folena, Renzo Daneluzzi, Edoardo Scremin, Danilo Puccioni, Simone Borghini, Stefano Bertoncini, Christian Gennari via HF4; music: “A day to remember” from Bensound.com

