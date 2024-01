Ticket ingresso Venezia, come accedere alle prenotazioni per entrare in città

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 08:56

È stato lanciato il portale web cda.ve.it per la prenotazione e il pagamento del contributo di accesso al centro storico di Venezia. Il contributo, di 5 euro al giorno, sarà obbligatorio per i turisti o coloro che alloggiano fuori città durante le 29 giornate della fase sperimentale, a partire dal 25 aprile prossimo, tra le 8:30 e le 16:00. I residenti e i nati nel Comune di Venezia sono esenti, ma devono esibire un documento in caso di controllo, così come i minori di 14 anni. Le isole minori della laguna e alcune categorie, tra cui gli ospiti di strutture ricettive e i lavoratori in città, sono esenti dal pagamento. Sono previste esenzioni anche per i residenti in Veneto e nella Città Metropolitana, i parenti di residenti, coloro che partecipano a un funerale di residenti, gli sportivi, gli studenti, i proprietari o affittuari di immobili, gli ospiti conoscenti di persone residenti, le forze armate, dell'ordine e i vigili del fuoco, così come gli studenti in gita.