Roma, i libri tornano a "viaggiare" tra le biblioteche: riparte il prestito interbibliotecario

Lunedì 9 Gennaio 2023, 14:05

A Roma torna il prestito interbibliotecario, così i libri potranno essere di nuovo i protagonisti dello scambio tra biblioteche. I diretti interessati, quindi potranno usufruire di tale servizio messo a disposizione dalla strutture idonee che accolgono la richiesta. Ecco tutti i dettagli necessari da saper, così da arrivare preparati. L'iniziativa, che nel corso degli anni ha sempre riscosso molto successo, è ripartita il 5 gennaio 2023. Essa prende il nome di Prestito interbibliotecario metropolitano ed è un servizio messo a disposizione delle Biblioteche di Roma che dà la possibilità di ritirare presso una struttura, che rientra nell'elenco, un libro posseduto dalle altre biblioteche del sistema. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

