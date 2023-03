A Roma c'è una fontana con una palla di cannone: l'incredibile storia di come ci è finita dentro

Mercoledì 15 Marzo 2023, 14:49

Roma possiede un patrimonio culturale molto ampio e sono milioni i turisti che ogni giorno vi giungono per scoprire ogni particolarità della città eterna. Storia, cultura e tradizione non mancano ed ogni monumento ed edificio ha una propria origine, spesso ignota alla maggior parte delle persone. Per esempio la Fontana della sfera di cannone, qual è la sua storia? Essa si trova nei pressi di Rione Monti e fu realizzata nel 1589 da Annibale Lippi incaricato dal cardinale Ferdinando de’ Medici, proprietario della villa. Si tratta di una fontana di dimensioni e progetto semplici, la sua posizione la rende unica e popolare. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA:ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

