Sai perché il 7 è il numero magico a Roma? L'incredibile ripetizione

Martedì 14 Marzo 2023, 14:58

La città di Roma è molto legata al numero 7, importante e speciale per la Capitale e per i romani. Si tratta di una cifra che torna ciclicamente e nel corso della storia romana. Il numero 7 ricorre molte volte nella storia o ricorrenze, parlando della storia di Roma, la cifra assume diversi significati. Innanzitutto, il Colosseo viene considerato una delle sette meraviglie del mondo, poi Sette furono i re di Roma, sette i colli su cui fu costruita la città secondo tradizione, sette le cose fatali dalle quali dipendevano le sorti di Roma. Poi ancora i Colossi erano sette, quelli che Plinio paragonò a delle torri e Marziale descrisse tanto alti da toccare il cielo, per poi essere abbattuti nei saccheggi delle invasioni barbariche ed infine se pensiamo poi alla Roma cristiana, sette sono i sacramenti, sette sono le principali Chiese di Roma. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

