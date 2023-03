Sai perché a Roma si usa il termine "piotta" e da cosa deriva?

Martedì 14 Marzo 2023, 14:17

Il vocabolario di Roma è ricco di termini ben precisi e diversi dall’italiano standard. Ogni categoria possiede delle parole ben precise come piotta che rimanda al tema di cifre e numeri. Ai tempi delle lire, infatti, questa parola veniva usata per fare riferimento a cento lire o cento mila lire. In realtà, il termine piotta rimanda anche ad un altro campo semantico: la corsa. Infatti, in romanesco, piottare significa, appunto, fare un’azione rapida, veloce, incalzante. Ma la domanda che tutti si pongono è da dove deriva la parola piotta? Per capirlo bisogna fare riferimento alla storia di Roma e in particolare allo Stato Pontificio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

