Roma, 5 esperienze gratuite da vivere nella Città Eterna

Giovedì 9 Marzo 2023, 13:20

Roma non è solo monumenti, storia e tradizioni. E' tutto questo e molto altro, come mangiare un buon piatto di carbonara nei pressi di Piazza Navona, passeggiare lungo le vie del centro e perdersi nella grandezza della città eterna. Sono tante le esperienze da fare, anche gratuite in alcuni casi che lasceranno il segno: cambio della guardia, lo sparo del cannone al Gianicolo, visitare il roseto nei pressi del Circo Massimo, ammirare le opere di Caravaggio e tanto altro ancora. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

