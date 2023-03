Roma, ecco 5 terrazze con vista mozzafiato da cui vedere la Città Eterna dall'alto

Martedì 7 Marzo 2023, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 10:21

Roma è la città eterna per la tanta bellezza che vi è nascosta in ogni angolo della città. Ogni luogo ha qualcosa da raccontare, storia, tradizioni e tanto altro ancora. Vi sono, in particolare, 5 terrazze panoramiche dove ammirare la meraviglia della Capitale, esse sono: Aventino, Gianicolo, Piazza del Campidoglio, Pincio, Vittoriano. Ognuna ha una particolarità che lascia i turisti e chiunque ne faccia visita senza fiato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

