Primavera in musica nel Lazio: in viaggio fra arte, cultura ed eventi

Domenica 7 Maggio 2023, 13:01

La primavera nel Lazio si prospetta ricca di eventi, utili a tracciare una road map per gite fuori porta e piacevoli serate immersi nella natura, nell'arte e nella cultura: a dare l'opportunità per fare tutto questo le fasi finali di LAZIOSound 2023, il programma diffuso che si snoda per dodici mesi lungo l'intero territorio regionale, valorizzandone risorse e creatività nel segno della musica. Dal 6 maggio LAZIOSound giunge alle sue fasi finali: le eccellenze musicali del Lazio, votate dal pubblico e intercettate da direzione e comitato artistico nel primo trimestre di questo anno, si esibiranno affiancate dai grandi nomi della scena italiana e non solo. Foto via LAZIOSound – music by Korben

