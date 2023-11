Natale a Trieste: tra mercatini, cultura, divertimento e una messa celebrata sott'acqua

Martedì 28 Novembre 2023, 13:51

I tradizionali Mercatini Natalizi, ispirati ai mercati dell'Europa Centrale, trasporteranno l'incanto natalizio da piazza Sant'Antonio e piazza della Borsa, via Ponchielli e via delle Torri, dall'8 dicembre al 7 gennaio 2024. Circa sessanta caratteristiche casette di legno ospiteranno svariati espositori che offriranno decorazioni, ornamenti, manufatti artigianali e una varietà di prelibatezze gastronomiche. Trieste, con le sue molteplici anime, sarà teatro di celebrazioni religiose e rievocazioni antiche che si fondono armoniosamente. Un evento religioso unico in Europa è il Natale Sub, il 23 dicembre, che celebra la Santa Messa prima in superficie e successivamente sott'acqua. Don Francesco Pesce, subacqueo brevettato Fipsas, immergerà nella campana subacquea a -5 metri per leggere l'omelia e una preghiera commemorativa dei caduti del mare. Foto: Shutterstock - Fabrice Gallina via Ufficio Stampa - Musica: Korben



