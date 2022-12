Mercatini di Natale 2022, dalla Valtellina a Greccio (Rieti): i 5 appuntamenti da non perdere

Venerdì 9 Dicembre 2022, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:35

A cura di Maria Serena Patriarca

Sei italiani su 10 quest'anno visiteranno i mercatini natalizi: lo confermano i dati diffusi da Coldiretti. Ed è boom per gli stand e le casette di legno (dove sbizzarrirsi nello scegliere i regali da mettere sotto l'albero), i villaggi di Babbo Natale e i giochi di luce.

In Valtellina la tradizione dei Mercatini di Natale, come in tutto l'arco alpino, è particolarmente sentita. Qui non avrete che l'imbarazzo della scelta, fra le piazze di Sondrio e dei borghi vicini, come Aprica, Chiavenna, Bormio, Santa Caterina di Valfurva. Sempre fra le montagne valtellinesi, anche Livigno ospita uno scintillante Christmas market. Spostandoci in Toscana, ad Arezzo, è di scena in Piazza Grande il suggestivo Villaggio Tirolese, con casette di legno che ospitano espositori anche dall'Austria e dalla Germania, e "baitine" del gusto dedicate al cibo tirolese: dalla birra artigianale allo stinco, dal pane brezel alla polenta. La notte i palazzi che incorniciano la Piazza si trasformano in una magia di effetti luminosi colorati, nel Big Lights Show accompagnato da musiche natalizie; non manca naturalmente Babbo Natale con il suo seguito di elfi. Spostandoci nel Lazio, al Christmas Village di Viterbo potrete addirittura pattinare sul "lago ghiacciato" in piazza del Plebiscito, fra renne e fate. Gli stand del Mercatino nel cuore del centro storico medievale viterbese fanno la gioia anche dei gourmet, che potranno trovare eccellenze enogastronomiche del territorio della Tuscia. Anche Rieti ospita un animato Mercatino di Natale, arricchito da performance di artisti di strada. In provincia di Rieti, nel meraviglioso borgo di Greccio (dove San Francesco realizzò il primo presepe nel 1223), spazio alla Mostra Mercato di oggettistica per il presepio, con la possibilità di curiosare fra varie forme di artigianato da tutto il mondo.