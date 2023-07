La Sicilia che non ti aspetti tra Taormina, Giardini Naxos e Ortigia

Se dico Sicilia penserai sicuramente al barocco, alle spiagge, al cibo e al vino, ma difficilmente ai cocktail bar. Ed è un errore, perché lo scenario della mixology è quanto mai vivace. Non solo a Palermo e a Catania, ma anche nelle città più piccole si trovano ottimi locali specializzati in drink classici e signature (creazioni originali). E persino nei paesi di mare, come Giardini Naxos.





Partiamo da Taormina, la meta dei vip.

Qui il locale da non perdere è il Morgana Lounge Bar. Perché? Intanto, perchè si beve benissimo ed è divertente, e poi perché cambia l'arredamento tutti gli anni.

Epicentro della movida di Taormina e dintorni, il Morgana è diviso in due parti: quella al coperto è un club dove si balla, mentre il giardino è una zona vivace dove però la musica permette di parlare con i compagni di tavolo degustando seduti il drink.



Da Taormina alla vicina Giardini Naxos, località turistica sul mare dove si può apprezzare un aperitivo guardando le onde infrangersi sulla battigia.

Un indirizzo su tutti? I bar del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos. E ti diamo un suggerimento, in tema drink: vale la pena assaggiare il Mojito proposto al Beach Bar da Nico (Domenico) Romeo che alla ricetta classica aggiunge due dash di Angostura bitters.



E spostiamoci a Ortigia (Siracusa) dove c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Se però ti piacciono i palazzi storici, ecco due dritte.

Dove un tempo c'era il palazzo della Posta della città ora c'è l’Ortea Palace Hotel, il primo albergo siciliano affiliato all’Autograph Collection di casa Mariott.

Qui ci sono ben due bar, uno all'ingresso dove spesso ci sono anche feste e uno all'ultimo piano con vista panoramica sulla città, dove tutti i mercoledì si tiene la serata Cocktail e Sushi.





A pochi passi dall'Ortea Palace Hotel, in piazza Cesare Battisti 6, ecco poi Barcollo. Locale storico, da 12 anni punto di riferimento per gli amanti dei cocktail di alta qualità, si è trasferito qui a giugno 2023.

Dotato di uno spazioso dehors e di piccola cucina, propone pure un'ampia scelta di insalate, tapas -come il tacos nero con baccalà matecato, caffè e katzubushi- e dessert.