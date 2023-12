Isola illuminata - Forio Xmas 2023, ecco gli artisti che accenderanno il Natale di Forio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, arte, divertimento, tradizioni, street food e tanta voglia di stare insieme: il ricco calendario nataliziocoinvolgerà l’intero territorio e tutte le fasce d’età. A fare la parte dei leoni Arisa , Emanuela Aureli, Clementino e i Matia Bazar. Ma ci saranno tanti altri appuntamenti per accontentare tutti i gusti.con “Che luce sia!”, la tradizionale accensione delle luminarie natalizie in Via Marina che quest’anno avrà come colonna sonora la straordinaria voce di Arisa. II 21 dicembre sarà la volta di Emanuela Aureli, reduce dal grande successo di Tale e Quale, e delle sue imperdibili imitazioni. Con lo spettacolo “Percorrendo la Aureli(a)” il divertimento sarà assicurato. Il 22 dicembre ci sarà “Accendi la Notte”, notte bianca caratterizzata da musica diffusa con special guest il rapper Clementino. Il 31 dicembre ci sarà il Gran Veglione di Capodanno 2024 con dj Giorgio Prezioso di Radio DeeJay e tanti altri ospiti a sorpresa. Chiuderà il ricco cartellone del Natale di Forio il 6 gennaio il concerto dei Matia Bazar che faranno ballare tutte le generazioni sulle note delle loro canzoni più famose. «Per tutte le festività l’intero territorio del comune di Forio sarà protagonista di tanti appuntamenti musicali, in un percorso che toccherà la tradizione e la contemporaneità di una festa che coinvolge grandi e piccini», spiega il sindaco di Forio, Stani Verde. «Con gli appuntamenti della tradizione e i grandi eventi ci riapproprieremo delle nostre piazze in un modo nuovo», aggiunge l’assessore al turismo Jessica Maria Lavista. «Spero che il cartellone natalizio possa essere apprezzato da tutti con spirito di vera condivisione».