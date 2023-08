Il 2 settembre apre il Museo del Ruchè a Castagnole Monferrato

Il Nuovo Museo del Ruchè a Castagnole Monferrato apre le sue porte al pubblico sabato 2 settembre 2023. Da quel pomeriggio e per tutti i sabato e domenica successivi, dalle 10 alle 18.00, sarà possibile prenotare la visita al museo, a 15 euro con un calice in assaggio oppure la visita con degustazione di 4 calici, a 30 euro. Le esperienze sono acquistabili direttamente in loco o on line prenotando a questi indirizzi: museodelruche.com; ferrarisagricola.com. Si realizza finalmente dopo sei mesi di restauro, il progetto -- di una nuova struttura dedicata alla storia e alla conoscenza del Ruchè di Castagnole Monferrato attraverso un percorso multimediale e esperienziale, di approfondimento, tra passato e futuro. Commenta Luca Ferraris: «Il Museo del Ruchè nasce nella casa dove è iniziata la storia imprenditoriale della mia famiglia: è un luogo della memoria, una cantina storica, che abbiamo voluto eleggere a spazio di valorizzazione di un intero territorio che intorno al Ruchè ha costruito la sua fortuna”; e continua: “Il nostro vino “raccontato” attraverso un Museo è cultura locale e contribuisce alla costruzione di un nuovo prodotto turistico, che si integra con altri percorsi enogastronomici e costruisce l’identità del Monferrato. Creando queste proposte di accoglienza strutturate, a cui abbiamo recentemente aggiunto anche la sala degustazione, siamo certi di continuare ad attirare nuovi turisti e di poter alimentare un circuito virtuoso a servizio del territorio».