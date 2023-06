Fa venì il latte alle ginocchia, sai perché si dice così e l'origine di questo detto?

Lunedì 5 Giugno 2023, 15:01

"Fa venì il latte alle ginocchia" è un'espressione tipica del centro Italia che rimanda metaforicamente alla mungitura manuale. La frase viene utilizzata per fare riferimento ad una situazione molto noiosa e stressante proprio come lo era il mungere la mucca in ginocchio per tutto il giorno. Sono tanti i modi di dire romani conosciuti in varie parti dell'Italia come “Sei figlio dell’oca bianca”, “Non farti infinocchiare”, “Fare il giro delle sette chiese”. Ognuna ha un proprio significato e rimanda ad una situazione particolare. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

