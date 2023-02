E' la palla più alta di Roma: dentro sono nascosti più segreti di quanto si pensi

Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:34

Tutti sanno che la cupola di San Pietro è stata progettata da Michelangelo ma cosa sappiamo, invece, sulla Palla sacra? Si tratta di una sfera in bronzo laminato d’oro che sovrasta la struttura. Da lontano appare molto piccola ma in realtà è grande tanto da poter ospitare fino a venti persone. Per tutta la metà del XX secolo è stata accessibile ai visitatori, oggi, invece, è stata chiusa per questioni di stabilità. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

