Martedì 31 Maggio 2022, 11:20

Frantoi in Festa: a Canino si celebra il rinomato olio extravergine di oliva e l'intero territorio del comune della Tuscia. Tra degustazioni e visite guidate, passeggiate a cavallo ed escursioni di archeotrekking, dal 2 al 5 giugno 2022 ce n'è davvero per tutti i gusti! Photo Credits: Delo Bucci via HF4 ; music: “OnceAgain” from Bensound.com