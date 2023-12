Colosseo, la storia del monumento simbolo di Roma

Sabato 30 Dicembre 2023, 09:18

Nella puntata di "Passaggio a Nord Ovest" si parla di Roma e del Colosseo. Ma quando è stato costruito questo enorme edificio? E qual era il suo scopo? Alberto Angela ha raccontato la storia della costruzione del Colosseo, dalla sua ideazione alla realizzazione finale, scoprendo che in realtà questo gigantesco anfiteatro era in sostanza uno strumento di potere in mano agli imperatori romani.

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, è un monumento iconico di Roma. Costruito nel I secolo d.C., durante il governo degli imperatori della dinastia Flavia (da cui deriva il suo nome attuale), il Colosseo è uno degli anfiteatri più grandi mai costruiti. La sua costruzione fu iniziata sotto l'imperatore Vespasiano nel 72 d.C. e completata nel 80 d.C. sotto il suo successore, Tito. L'anfiteatro poteva ospitare fino a 80.000 spettatori ed era utilizzato per una varietà di eventi pubblici, tra cui giochi gladiatori, battaglie navali simulate, cacce di animali selvatici e rappresentazioni teatrali. La sua struttura era notevole per l'uso di archi e volte, consentendo un rapido flusso di persone dentro e fuori dallo stadio.