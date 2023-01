Carnevale Romano 2023: ecco quando iniziano i festeggiamenti

Venerdì 13 Gennaio 2023, 11:01

Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia che ha bloccato tutte le iniziative del nostro Paese, sta per tornare uno degli appuntamenti più amati dai romani: il carnevale romano. Il 17 gennaio entrerà il periodo più allegro dell'anno dove per un mese c'è chi si trasformerà in qualcos'altro, scegliendo la maschera che più ama e mangiando dolci e piatti tipici. Ad accompagnare non mancheranno gli appuntamenti tradizionali previsti per giovedì grasso e martedì grasso, che quest'anno cadranno rispettivamente il 16 e il 21 febbraio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

