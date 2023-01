Il viaggio perfetto del 2023 è tra la musica country e la natura dell'Alabama

Mercoledì 11 Gennaio 2023, 08:42

Se per il 2023 state pensando a una vacanza negli Stati Uniti, una delle mete più interessanti da scoprire è sicuramente l'Alabama. Ci troviamo nel sud degli Stati Uniti, al confine con la più battuta Florida e con il Tennessee, mentre a ovest e a est troviamo rispettivamente il Mississippi e la Georgia. Ma perché visitare l'Alabama proprio nel 2023? Lo stato americano celebrerà quest'anno il centenario della nascita della star del country Hank Williams, commemorerà tre importanti anniversari sui diritti civili ed è il luogo in cui potrete vivere una vacanza in famiglia fuori dal mondo in uno space camp. Inoltre si tratta di un luogo facile da raggiungere, con collegamenti diretti Roma-Atlanta (Georgia) che si trova a due ore di macchina da Birmingham (Alabama). Eccovi qualche consiglio sui posti imperdibili di questo stato nel sud degli USA. Foto: Shutterstock/Aigo - Musica: Elevate from BenSound

