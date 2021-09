Il nuovo Ostello Farnese a Caprarola: energia under35 a sostegno del turismo nella Regione Lazio

Martedì 28 Settembre 2021, 08:04

Grazie al programma GenerAzioniGiovani.it promosso dalla Regione Lazio, le ex scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola il 20 Settembre sono tornate a nuova vita aprendo le loro porte al pubblico per ospitare i giovani del Lazio e non solo. È nato Ostello Farnese, un luogo in cui arte cultura e natura convivono, lungo la via Francigena. "L'inaugurazione di Ostello Farnese non è solo riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico - ha detto Lorenzo Sciarretta delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio - ma sopratutto stimolo al protagonismo e alla buona occupazione giovanile" crediti foto Ostello Farnese_GenerAzioni Giovani_Regione Lazio crediti video: comunicazione GenerAzioni Giovani_Regione Lazio

LEGGI ANCHE: -- Roma, gita fuori porta: 5 luoghi immersi nel verde da scoprire del Lazio