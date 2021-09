Castello di Fumone, la leggenda dei fantasmi: durante la notte potresti sentire strani rumori

Lunedì 27 Settembre 2021, 10:00

Gran parte della popolarità di Fumone, in provincia di Frosinone, si deve alla presenza di quello che – secondo molti – sarebbe un castello infestato da fantasmi. Il maniero che si erge a più di 800 metri su un’altura domina la zona circostante e divenne il punto di avvistamento perfetto contro i nemici provenienti dalla Casilina per oltre 500 anni a partire dall’XI secolo. Ecco perché si sentono dei lamenti provenire dai sotterranei del castello (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Il Castello di Santa Severa, fra mito e macabra leggenda