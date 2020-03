Coronairus, il Vaticano abbassa gli affitti commerciali e va incontro alla crisi economica

Città del Vaticano - Negozi, ristoranti, locali commerciali del Vaticano, di proprietà dell'Apsa e di Propaganda Fide, abbasseranno gli affitti per far fronte alle difficoltà di tanti commercianti per il crollo delle vendite causato dalla situazione economica.

Lo hanno definito con un comunicato congiunto l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Nella nota non viene menzionata la durata di questa moratoria.

«I titolari della gestione degli immobili della Santa Sede, sono disponibili ad accogliere richieste di riduzione temporanea dei canoni di locazione commerciale. La decisione è stata presa in considerazione delle situazioni di particolare sofferenza economica che si trovano ad affrontare i conduttori, in conseguenza dei provvedimenti emanati dalle Autorità italiane per arginare la diffusione del Covid-19».

