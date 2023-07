San Pio X, la teca di cristallo con le sue spoglie viaggerà per 500 km fino a Treviso per essere esposta ai fedeli

Per la seconda volta nella storia l'urna di cristallo contenente le spoglie mortali di un Papa partiranno eccezionalmente dalla basilica di San Pietro, dove sono conservate dalla sua morte avvenuta nel 1914, per essere trasferite alcuni giorni nella sua città natale. Dopo lo straordinario pellegrinaggio delle spoglie di Giovanni XXIII - che nel 2018 furono portate a Bergamo - ora è il turno di San Pio X . Ad ottobre (dal 6 al 15) i resti del pontefice verranno ospitati a Treviso. Un evento che in Veneto è atteso e coinvolgerà la rete delle parrocchie del Nord Italia per un totale di centinaia di migliaia di pellegrini attesi. Gli organizzatori sperano si possa replicare il successo della peregrinatio di San Giovanni XXIII che registrò oltre mezzo milione di presenze.

A dare il via libera a questa operazione è stato Papa Francesco in occasione del 120esimo anniversario della elezione di Giuseppe Sarto a Papa, il 4 agosto prossimo.

L’urna di cristallo antisfondamento, sigillata e sottovuoto - da San Pietro - viaggerà per 545 chilometri su un furgone particolarmente attrezzato, in grado di assorbire le vibrazioni del tragitto.

Una precauzione necessaria per non danneggiare le spoglie mortali del pontefice veneto beatificato e canonizzato da Pio XII negli anni Cinquanta.

Dopo la esposizione di un giorno in cattedrale a Treviso sarà accolta per più di una settimana a Cendrole, borgo che ospita la chiesa nella quale Papa Sarto ricevette i primi sacramenti.

La figura di Papa Sarto è legata a un periodo storico complesso, sia dentro che fuori la Chiesa. Regnò durante la controversa lotta al Modernismo, un movimento sorto all’inizio del XX secolo che cercava di ripensare la fede cristiana alla luce dello sviluppo delle scienze. A Pio X si deve l’avvio della riforma del Codice di diritto canonico (terminato il 1917, tra anni dopo la sua morte), e la redazione del un nuovo Catechismo (che da lui prenderà nome) e la riforma della Curia romana.

