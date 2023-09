Sylvester Stallone da Papa Francesco, ricevuto in udienza “Rocky Balboa”

Uno degli attori più amati di Hollywood, famoso per avere interpretato il personaggio di Rocky Balboa, è tornato in Vaticano, stavolta per una udienza privata con Papa Francesco. In questo periodo la celebrità è in vacanza in Italia assieme al fratello, a sua moglie Jennifer e alle tre figlie per riabbracciare le proprie radici. Proprio in questi giorni Sylvester Stallone e suo fratello Franck, un musicista piuttosto noto, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, da dove proveniva il loro nonno prima di emigrare negli Stati Uniti. Con sé ha portato la chiave della bottega in cui faceva il barbiere, una grossa chiave un po' arrugginita che gli ha lasciato morendo e la famiglia Stallone la custodisce come una specie di reliquia.

Sylvester e Frank Stallone a Gioia del Colle

L'attore era stato in Vaticano anche l'anno scorso per fare un tour privato alla Sistina e in quella occasione si era fatto immortalare in una serie di curiose immagini con due mazzi giganteschi di chiavi di ogni forma e foggia utilizzate ogni giorno dal funzionario vaticano addetto ad aprire le porte dei Musei Vaticani e della Sistina.

Su Instagram aveva postato una di queste foto spiegando di avere avuto l'onore di tenere in mano le chiavi che aprono ogni singola porta di tutta la Città del Vaticano, dal più piccolo ufficio, fino alla cappella in cui è conservato il capolavoro di Michelangelo e in cui avvengono le elezioni dei Papi durante il conclave.

Adele compra la villa (da 58 milioni) di Sylvester Stallone ma spunta una clausola: «La statua di Rocky non va rimossa»

Una delle tre figlie di Sylvester porta il nome Sistine. L'anno scorso Rocky Balboa era in Italia per promuovere un nuovo spettacolo sulla piattaforma della Paramount. Stavolta sembra che sia dal Papa solo per chiedere una benedizione speciale e forse anche per smentire la notizia che era circolata l'anno scorso sulla separazione con Jennifer, alla quale era legato da 25 anni, e che aveva fatto il giro del mondo.



Sylvester Stallone: «La malattia di Bruce Willis? Avevo capito che qualcosa non andava, parlare di lui mi commuove»