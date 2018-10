Rapite in Nigeria cinque suore da un gruppo di malviventi: due ferite da proiettili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Cinque suore missionarie sono state rapite in Nigeria, nello Stato del Delta. Ad annunciarlo è stata l’Agenzia Fides che ha riferito che alcuni uomini armati hanno intercettato l'auto sulla quale viaggiavano le religiose di ritorno da una cerimonia funebre. I banditi hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco per fermare la vettura. Sembra che almeno due religiose siano state raggiunte alle gambe da alcuni proiettili.I banditi si sono quindi allontanati portando con loro cinque religiose. Il rapimento è solo l’ultimo di una serie di episodi che da tempo si verificano in Nigeria. Un sacerdote della stessa diocesi delle suore rapite, quella di Issele-Uku, è stato rapito due volte. Dopo un primo sequestro nel 2017, padre Andrew Anah, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Obomkpa, era stato infatti rapito per la seconda volta il 5 giugno scorso per poi essere rilasciato ai primi di luglio