Giovedì 7 Aprile 2022, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 19:11

In Francia al momento sono circa 526 le persone che hanno bussato alla porta dell'Autorità Nazionale Indipendente per il Riconoscimento e la Riparazione (INIRR), la struttura incaricata di rispondere alle richieste delle vittime della pedofilia nella Chiesa. Si tratta di ex bambini abusati, ora adulti, che vorrebbero ottenere una forma di risarcimento. Il conteggio aggiornato è stato annunciato dalla presidentessa dell'Inirr, Marie Derain de Vaucresson che ha presentato il funzionamento della sua struttura ai vescovi.

Di queste 526 persone il 68% sono uomini. Oltre il 50% ha un'età compresa tra i 56 e i 70 anni, e per quasi tutti loro, il 70% dei casi, la violenza sessuale è avvenuta tra gli 11 e i 15 anni e in quasi un quarto tra i 6 e i 10 anni.

Queste persone hanno spiegato di avere contattato la struttura per ottenere soprattutto un risarcimento morale dopo tante sofferenze. Dai dati raccolti sulle aspettative, risulta che per il 23% riguardano solo la possibilità di parlare ed essere ascoltati, senza chiedere riconoscimento o riparazione economica, il 46% desidera, invece, un riconoscimento di tipo morale, attraverso una lettera o un incontro con un vescovo o un cardinale, il 28% ammette di non avere aspettative in merito mentre il 57% delle persone - ossia la maggioranza - pensa a un risarcimento finanziario.

Al momento sono stati raccolti fondi per finanziare le richieste di risarcimento dalle diocesi pari a 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare visto che dovrebbero essere alienati anche beni immobiliari.

