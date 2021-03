Papa Francesco a colloquio con Virginia Raggi, alcuni giorni fa le aveva inviato una lettera di endorsement

Città del Vaticano - La sindaca Virginia Raggi è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano. Un colloquio che fa seguito a quello che aveva già avuto l'8 gennaio scorso per gli auguri di inizio anno. Con la prima cittadina della capitale, esponente del Movimento 5Stelle, il pontefice nel corso di questi anni ha costruito un rapporto umano e una buona sintonia (qualcuno dice anche politica) da concretizzare in iniziative da mettere in campo per alleviare la povertà di Roma, aiutare le fasce più deboli e trovare soluzione tampone a problemi endemici della capitale come i campi rom, gli immigrati, i ricoveri per gli homeless.

APPROFONDIMENTI VATICANO Vaccini, l'Elemosineria apostolica dona 1200 dosi per i... VATICANO Papa Francesco vede la Raggi e Zingaretti, udienze separate per gli... ROMA Papa istituisce fondo da 1 milione di euro per aiutare i più...

Alcuni giorni fa il Papa aveva inviato alla Raggi una lettera di apprezzamento per l’intitolazione della Sala Laudato Sì del Campidoglio. «Spero susciti un rinnovato impegno di amore per il bene comune e solidarietà verso le persone più fragili ancora più provate dalla pandemia» aveva scritto Francesco.

«Incoraggio le istituzioni della Capitale e le realtà che operano nel sociale a proseguire in comunione d’intenti la provvida opera di assistenza e aiuto alle fasce più povere della popolazione con una particolare attenzione fraterna ai migranti in cerca di accoglienza e speranze» aveva sottolineato il pontefice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA