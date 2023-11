Papa Francesco fa cadere un'altra testa: è il vescovo texano Strickland (conservatore nominato da Ratzinger)

L'anno scorso aveva definito il potentissimo consigliere tedesco di Papa Francesco, il cardinale Marx un eretico, uno che avrebbe dovuto dimettersi «avendo abbandonato la fede cattolica» visto che sostiene che la Chiesa debba cambiare posizione sulla questione dell'omosessualità. Poi aveva martellato duro contro il Sinodo in Vaticano e le aperture di Papa Francesco. Dopo un paio d'anni di critiche alla visione liberal del pontificato in corso, il Pontefice ha perso la pazienza. Nonostante i richiami, la visita effettuata in loco da parte di emissari, i suggerimenti del nunzio apostolico a Washington, Joseph Strickland il vescovo ultraconservatore di Tyler, in Texas, è stato silurato e la sua testa – l'ennesima di un conservatore – è rotolata a terra.

L'annuncio che Papa Francesco «ha sollevato» dal governo pastorale della Diocesi di Tyler (Usa) monsignor Joseph E.

Strickland e ha nominato il vescovo di Austin, monsignor Joe Vasquez, come amministratore apostolico della Diocesi resasi vacante è arrivato stamattina con uno scarno comunicato.

La decisione di rimuovere d'autorità il vescovo dichiaratamente reazionario sta sollevando sui social una bufera di critiche. Monsignor Strickland è un vigoroso difensore delle posizioni dottrinali e dogmatiche della Chiesa cattolica sul matrimonio, la vita umana e la libertà religiosa. Nel giugno scorso aveva ricevuto una visita apostolica, secondo alcuni dovuta alle sue posizioni tradizionali, inconciliabili con il nuovo corso avviato da papa Francesco.

In una lettera ai fedeli un po' di tempo fa il vescovo aveva messo in evidenza che falsi messaggi e una visione malvagia si era incuneata nella Chiesa e stava invadendo tutto. Insisteva sul fatto che le aperture proposte dall'ala più progressista -abolizione del celibato, benedizione delle coppie gay, inclusione dei transessuali come padrini eccetera – stavano portando a una protestantizzazione e avrebbero alimentato uno scisma. Questo vescovo era stato nominato da Papa Ratzinger nel 2012.