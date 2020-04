L'endorsement di Papa Francesco a Mattia Santori, vai avanti così

Città del Vaticano - Le Sardine avevano avuto tanti endorsement dalla Chiesa: un gesuita che li aveva paragonati alla forza dei primi cristiani, un elogio sperticato in un editoriale della Civiltà Cattolica, un incoraggiamento da parte di alcuni prelati vaticani ma nessuno sapeva che anche Papa Francesco è sempre stato un fan del movimento nato in Emilia per contrastare con forza la politica xenofoba e sovranista delle destre e dei leghisti. A rivelarlo è il leader delle Sardine, Mattia Santori che all'Adnkronos ha rivelato che a gennaio ha ricevuto una telefonata proveniente da Santa Marta. Era Papa Francesco che lo incalzava ad andare avanti e a non arrendersi.

«Quando ha detto 'Mattia, sono io, sono Francesco', solo a quel punto, mi sono reso conto che non era uno scherzo». Dall'altro capo del telefono gli avevano chiesto di restare il linea che gli avrebbero passato il Santo Padre: «il Papa vorrebbe scambiare due parole con lei, glielo passo». Una telefonata resa nota solo oggi, perché, a quanto si apprende, la discrezione era stata suggerita dallo stesso Vaticano.

«Ho avuto - ricorda Santori - tre minuti di imbarazzo vero, poi la conversazione con il Papa è diventata una lunga chiacchierata». «Lui era informale, io mi sono tranquillizzato ho provato una grande emozione mentre Francesco mi diceva che aveva visto le piazze piene di noi giovani», aggiunge. «Mi ha detto che aveva provato una grande gioia. Mi ha detto 'continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale».

