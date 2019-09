Vescovi protestanti al contrattacco, mandano una loro nave nel Mediterraneo per salvare i migranti

Città del Vaticano - Vedere continuamente morire in mare centinaia di persone sta diventando insopportabile. Se il Vaticano e Papa Francesco si limitano a lanciare appelli per l'apertura dei porti, la Chiesa evangelica in Germania (Ekd), insieme ad altre organizzazioni umanitarie, di fronte allo stallo politico che si è creato attorno al Mediterraneo, ha deciso di inviare una propria nave per salvare le persone in pericolo. L'annuncio è stato fatto dal presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania, Heinrich Bedford-Strohm. In pratica ha spiegato che dovrebbe essere fondata un'associazione, così da poter acquistare una propria nave.

L'idea di inviare una propria nave era stata discussa già a giugno a Dortmund, durante il grande raduno annuale dei protestanti tedeschi. «Indipendentemente dal motivo per cui le persone sono in pericolo mortale, c'è il dovere di aiutare», ha affermato Bedford-Strohm: «Il bisogno non ha nazionalità. La chiesa non è un attore politico ma un attore diaconale».

Anche i vescovi protestanti stanno facendo pressioni sul governo tedesco. A proposito del dibattito in corso sul del Bundestag, il parlamento tedesco, il vescovo Seehofer ha lanciato chiari messaggi: «Penso che non si debba discutere per salvare le persone dall'annegamento, vogliamo una regola che eviti queste misere condizioni che sono emerse con maggiore evidenza degli ultimi mesi».

Bedford-Strohm spera anche nel sostegno della Chiesa cattolica. Il portavoce della Conferenza episcopale tedesca, Matthias Kopp, è stato possibilista ma senza entrare nel merito e annunciare passi in avanti. «Oltre a questo progetto protestante, continueranno ad esserci attività in questo campo da parte cattolica».

