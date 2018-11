Il presidente della Cei difende Papa Francesco, non è nè un marxista nè un populista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Chiunque biasima Papa Francesco di essere un marxista o un populista non ha capito fino in fondo quale è la rivoluzione che sta portando avanti nella Chiesa. Il cardinale Gualtiero Bassetti mette i puntini sulle ‘i’ e fa chiarezza sul percorso di novità aperto dal pontefice argentino. «Attraverso i poveri – ha detto il cardinale – Francesco sviluppa una riflessione sul potere nel mondo contemporaneo, uno dei temi più importanti di questo pontificato, come è ampiamente dimostrato nell’Evangelii Gaudium e nella Laudato sì. Anche su questo punto voglio essere estremamente chiaro: chiunque accusi Francesco di essere un populista o un marxista, dimostra non solo la sua malafede e la protervia, ma soprattutto la sua gigantesca ignoranza. Un’ignoranza fattuale e testuale su cui occorre meditare seriamente: se non altro per la zizzania che è stata seminata tra il popolo di Dio». Secondo Bassetti il Papa argentino ha fatto affiorare il primato della grazia, la misericordia, il coraggio apostolico di una Chiesa che non regolamenta la fede ma la offre a tutti.