Miss Germania è Kira Geiss, la 20enne che studia teologia e vuole fare l'insegnante di religione

Biondissima, idee chiare in testa e il cuore pieno d'amore per il prossimo. La nuova miss Germania si chiama Kira Geiss, studia teologia e da 'grande' vuole fare l'insegnante di di religione. Ha sbaragliato nella finale nove concorrenti, tra cui una persona trans che per la prima volta è stata ammessa al concorso di bellezza.

Da tre anni in qua in Germania l'evento ha cambiato i connotati visto che non serve più avere un fisico da pin-up ma è necessario dimostrare ai giudici di possedere una personalità forte e carismatica, capace di attrarre. Kira, 20 anni, di Stoccarda ha raccontato che il suo sogno nel cassetto è di impegnarsi affinchè il lavoro giovanile in Europa possa aiutare davvero la generazione Z a tenersi lontana dalla mancanza di valori, dalla droga, dal bullismo, dalla disperazione.

Kira ha incantato i presenti con il suo garbo e la determinazione, arrivando prima su 15.000 candidate. Le è stato consegnato un premio di 25.000 euro per un progetto di sua scelta. «Dobbiamo responsabilizzare i giovani».

Ha anche raccontato che durante l'adolescenza lei stessa era caduta in un ambiente poco sano, che esaltava soprattutto l'alcol e la droga. «Quando ho toccato il fondo, il lavoro a contatto con i giovani mi ha risollevato». In quel periodo ha ricevuto sostegno da un gruppo giovanile cristiano.

Un anno fa, insieme ad altre due donne, ha fondato il gruppo giovanile "Eastside" a Magdeburgo. In questo progetto i giovani vengono sollecitati a far crescere l'estro musicale e la manualità nell'artigianato. L'anno scorso è stata scelta l'allora 37enne imprenditrice e attrice brasiliana Domitila Barros.