Papa manifesta dubbi sulle riforme della Chiesa in Germania: «Sono preoccupato»

L'ombra dello scisma che avanza. Papa Francesco è «preoccupato» per gli strappi teologici della Chiesa tedesca che da tre anni è impegnata a portare avanti riforme nazionali non in linea con il magistero. Così il pontefice ha scritto una lettera a quattro accademiche tedesche, teologhe e filosofe, che ne mesi scorsi si erano espresse in modo contrario, dimettendosi per protesta anche da alcuni organismi ecclesiali.

Le professoresse Westerhorstmann, Schlosser, Gerl-Falkovitz e Schmidt gli avevano inviato una lettera il 6 novembre in cui evidenziavano una serie di timori sulla possibilità di arrivare anche a un scisma. «Le vostre preoccupazioni riguardo agli attuali sviluppi all'interno della Chiesa in Germania mi sono giunte e le condivido.

Ci sono infatti numerosi passi compiuti da segmenti significativi di questa Chiesa nazionale che minacciano di allontanarla sempre più dal percorso comune della Chiesa universale. Questo include senza dubbio l'istituzione del comitato sinodale a cui avete fatto riferimento» sottolinea Francesco.

Al centro di un durissimo braccio di ferro tra il Vaticano e buona parte dei vescovi e dei cattolici di base tedeschi c'è l'idea di un organismo di governo in ogni diocesi che permetterebbe di governare in modo democratico, con la condivisione di quasi tutte le scelte episcopali nonostante questo non sia contemplato dal diritto canonico e dal magistero. Francesco si era già espresso negativamente in materia, e alle quattro accademiche ripete che quella «commissione mira a istituire un organo consultivo e decisionale» con «una struttura proposta non in linea con la conformazione sacramentale della Chiesa cattolica. Di conseguenza, la sua formazione è stata vietata dalla Santa Sede in una lettera datata 16 gennaio 2023, che ha ricevuto la mia approvazione specifica»

«Nella mia "Lettera al popolo pellegrino di Dio in Germania", ho cercato di non trovare la "salvezza" in comitati in continua evoluzione, né di persistere in dialoghi egocentrici che rielaborano gli stessi temi. Piuttosto, ho mirato a sottolineare nuovamente l'importanza della preghiera, della penitenza e dell'adorazione. Ho sollecitato un'apertura e un invito all'azione per impegnarsi con i nostri fratelli e sorelle, in particolare quelli che si trovano alle soglie delle porte della nostra chiesa, nelle strade, nelle carceri, negli ospedali, nelle piazze pubbliche e nelle città (come menzionato nella sezione 8). Credo fermamente che in questi luoghi il Signore ci guiderà»la lettera di Francesco invita a “pregare per me e per il nostro impegno condiviso per l'unità.

