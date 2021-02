Città del Vaticano – In questi giorni è arrivata un'altra mazzata a fratel Enzo Bianchi per non avere ancora ubbidito agli ordini che gli erano stati dati dal Papa di lasciare definitivamente la zona di influenza del Monastero di Bose da lui fondato. Entro il 16 febbraio dovrà fare valigia e traslocare in Toscana. Allo scopo di eseguire il decreto firmato a maggio 2020 dal cardinale Pietro Parolin, (e approvato in forma specifica da Papa Francesco) il Vaticano ha così disposto il trasferimento definitivo del fondatore di Bose.

Ad oggi però restano ancora misteriose le ragioni che hanno portato il Papa a prendere misure del genere, considerando che fino a qualche anno fa Enzo Bianchi veniva indicato come possibile cardinale ad un concistoro (ipotesi poi caduta poiché è un laico). I gravi motivi all'origine della crisi di Bose «sono stati comunicati in via riservata ai destinatari», ha detto padre Amedeo Cencini, lo psicologo incaricato dal Papa di fare luce sui fatti e provvedere a gettare nuove basi per il passaggio di consegne al successore di Enzo Bianchi, fratel Luciano Manicardi, suo ex braccio destro. Il tam tam interno della comunità, all'epoca della ispezione, parlava di scontri, di abusi di potere, di mala gestio. Di fatto tutto ad oggi resta avvolto nel mistero.

Il Vaticano aveva inizialmente disposto una ispezione al termine della quale era stato deciso di imporre al fondatore di lasciare per sempre la sua creatura, la comunità di Bose, in Piemonte, da oltre quarant'anni punto di riferimento per l'ecumenismo.

Il fondatore di lasciare per sempre la sua creatura però non ne voleva proprio sapere. Di fatto fratel Enzo Bianchi si era ritirato in una struttura secondaria, situata nei pressi di Bose, e da lì probabilmente esercitava ancora in via indiretta tutta la sua influenza di fondatore, contribuendo a non sanare le fratture tra le varie correnti che all'interno della comunità religiosa si erano nel frattempo aperte. Fratelli coltelli.

A otto mesi di distanza Enzo Bianchi non ha ancora mantenuto l'impegno del trasferimento definitivo (nonostante lo avesse accettato per iscritto). Per questo il Vaticano è intervenuto di nuovo. L'attuale priore di Bose e avversario di fratel Enzo, Luciano Manicardi, sentito diversi pareri compreso quello di Parolin ha fatto emanare un altro decreto imponendo a Bianchi il trasloco a Cellole, nel senese, dove la Fraternità di Bose possiede un convento. Nello stesso tempo è stato stabilito che il convento di Cellole, in località San Gimignano, non faccia più parte di Bose: «Di conseguenza, si dovrà escludere in riferimento ad essa, l’utilizzo dei nomi di “Fraternità Monastica di Bose”, “Monastero di Bose”, o simili, nella pubblicistica, nella cartellonistica, nei siti Internet ecc».

A Bianchi viene così ceduto in comodato d’uso gratuito il complesso di immobili di Cellole. Lì dovrà stabilirsi entro il 16 febbraio e con lui tutti coloro che «hanno manifestato la propria disponibilità (...) fine di evitare qualsiasi confusione e ambiguità in merito».





