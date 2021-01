Microprogetti, la vendita di Bibbie a Natale ha garantito lo stipendio a 7 donne in Costa d'Avorio

Sei donne, Ines, Constantine, Kady, Lucienne, Assata, Madjara hanno ricevuto l'equivamente di mese di lavoro pagato per il lavoro che svolgono come operatrici del Centro per neonati abbandonati di Odienné in Costa d’Avorio, grazie alla vendita di 33 bibbie, per un totale di 700 euro. E' il bilancio positivo della iniziativa natalizia fatta dal Comitato Cattolici Civiltà dell’Amore (CCCA).

Un microprogetto realizzati tramite l’opera dei missionari cattolici che si trovano in Africa. Le 33 bibbie - nell'ultima versione approvata dalla Cei - sono così servite per realizzare un gesto concreto per i poveri con tutte le ricadute positive per il mantenimento delle loro famiglie. Basti pensare che in quei luoghi, lo stipendio ammonta a circa 100 euro al mese.

L'idea era partita nell’ambito del programma Adotta un Papà o una Mamma nel sud del mondo,

