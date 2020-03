Coronavirus, l'Angelus di Papa Francesco sui maxischermi: «Mi sento in gabbia»

Città del Vaticano - In piazza san Pietro ci sono almeno tremila persone, molti di loro sono in fila e di sicuro non rispettano il metro di sicurezza le une dalle altre. Tante associazioni sono lì anche per manifestare solidarietà ai bambini siriani. Papa Francesco appare sui maxischermi e le prime parole che rivolge ai presenti sono per «quelle Associazioni che si impegnano in solidarietà con il popolo siriano e specialmente con gli abitanti della città di Idlib e del nord-ovest della Siria, costretti a fuggire dai recenti sviluppi della guerra. Non si deve distogliere lo sguardo di fronte a questa crisi umanitaria ma darle priorità rispetto ad ogni altro interesse», ha detto all'Angelus. La sua immagine viene riprodotta in diretta. «Mi sento ingabbiato».

Poi il pensiero va ai malati del coronavirus. «È un pò strana questa preghiera dell'Angelus oggi, col Papa ingabbiato nella Biblioteca ma io vi vedo e vi sono vicino». Il Pontefice, in collegamento via streaming spiega ai fedeli: questo Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, per evitare affollamento di gente che può favorire la trasmissione del virus».

Alla fine il Papa, facendo una sorpresa a tutti, si è ugualmente voluto affacciare per una rapida benedizione. Sotto di lui la piazza non era vuota come appariva domenica scorsa.



